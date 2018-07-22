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Российский боксер Гассиев пообещал работать над ошибками после поражения от украинца Усика
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    Российский боксер Гассиев пообещал работать над ошибками после поражения от украинца Усика

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    Российский боксер Гассиев пообещал работать над ошибками после поражения от украинца Усика

    Москва, 22 июля. Проигравший в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) россиянин Мурат Гассиев заявил, что бой с украинским боксером Александром Усиком стал хорошим опытом для него, и пообещал вернуться на ринг сильнее.

    Российский боец сказал, что прошедший бой был отличным опытом для него. Гассиев поздравил команду Усика с «замечательной работой» и отметил, что увидел свои ошибки и собирается работать над ними.

    «Мне есть над чем работать. У него хорошая любительская школа, мы увидели свои слабые стороны и будем работать над ними. И мы вернемся намного сильнее», — заявил Гассиев на пресс-конференции.

    Российский боец отметил, что у его команды «был план Б и план С», работа корректировалась после каждого раунда, но ему не удалось выполнить все задуманное. Гассиев подчеркнул, что Усик «намного лучше был готов» и «победил заслуженно».

    Ранее телеканал «360» сообщил, что обладатель чемпионских поясов по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев уступил по очкам чемпиону мира по боксу по версиям WBO и WBC Александру Усику. Украинский боец стал абсолютным чемпионом мира, а также обладателем Кубка Мохаммеда Али.

    Автор: Алексей Громов
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