Киев, 22 июля. Украинская националистка Ирина Фарион заявила в эфире украинского телевидения, что предками хорватов были древние украинцы.

Рассказывая о конфликте на востоке Украины, Фарион посетовала на «полную оккупацию» страны, высокие коммунальные платежи и неуважение к украинцам во всем мире. В качестве иллюстрации последнего тезиса она напомнила ситуацию с игроком сборной Хорватии, которого призвали к ответу за лозунг «Слава Украине».

Фарион посетовала, что «даже хорваты нас посылают» и рассказала свою версию появления хорватского народа.

«Четырехмиллионные хорваты, те, что когда-то с территории западной Украины переселились на Балканы. Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива!», — сообщила Фарион.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что защитник хорватской сборной Домагой Вида извинился перед россиянами за свои скандальные высказывания. Перед этим футболист опубликовал пару роликов, в которых скандировал лозунг «Слава Украине!», и говорил, что посвящает стране победу над российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира.