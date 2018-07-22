Вашингтон, 22 июля. Командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс заявил, что КНДР не остановила производство ядерных материалов. Соответствующее заявление военный сделал, выступая в режиме видеоконференции на форуме в Аспене (штат Колорадо).

«Мы пока не видели полного закрытия производства, мы не видели, что они убрали топливные стержни​​​. Это говорит нам о том, что еще есть шаги, которые нужно пройти на пути к денуклеаризации», — заявил Брукс.

Генерал не стал говорить о том, какими ядерными возможностями обладает в настоящий момент Северная Корея, назвав это «чувствительной информацией».

Это не первое критическое высказывание военных США относительно перспектив денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее телеканал «360» сообщил, что заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джон Руд скептично оценил будущее денуклеаризации Корейского полуострова.