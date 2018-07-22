СК не подтвердил арест сотрудника ярославской колонии по делу об избиении заключенного

Москва, 22 июля. В СУ СКР по Ярославской области не подтвердили опубликованные рядом СМИ сведения об аресте сотрудника ярославской исправительной колонии по делу об избиении заключенного.

Ранее фонд «Общественный вердикт» в соцсети Facebook сообщил, что «начались аресты фигурантов пыточного видео» и «из колонии в наручниках» якобы вышел Максим Яблоков. Позже в областном следственном управлении не смогли подтвердить эту информацию

«Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности», — цитирует старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Кристину Гузовскую ТАСС.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлено избиение заключенного исправительной колонии №1 в Ярославской области. После этого СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий.