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СК не подтвердил арест сотрудника ярославской колонии по делу об избиении заключенного
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    СК не подтвердил арест сотрудника ярославской колонии по делу об избиении заключенного

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    СК не подтвердил арест сотрудника ярославской колонии по делу об избиении заключенного

    Москва, 22 июля. В СУ СКР по Ярославской области не подтвердили опубликованные рядом СМИ сведения об аресте сотрудника ярославской исправительной колонии по делу об избиении заключенного.

    Ранее фонд «Общественный вердикт» в соцсети Facebook сообщил, что «начались аресты фигурантов пыточного видео» и «из колонии в наручниках» якобы вышел Максим Яблоков. Позже в областном следственном управлении не смогли подтвердить эту информацию

    «Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности», — цитирует старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Кристину Гузовскую ТАСС.

    Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлено избиение заключенного исправительной колонии №1 в Ярославской области. После этого СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий.

    Автор: Виктор Мальцев
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