Американский сенатор потребовал возбудить уголовное дело против режиссера «Стражей галактики»

Вашингтон, 22 июля. Американский сенатор Тед Круз потребовал возбудить уголовное дело в отношении режиссера фильма «Стражи галактики» Джеймса Ганна.

Причиной для столь жесткого требования Круза стали твиты Ганна десятилетней давности. Некоторые из них оказались неполиткорректными. Коллаж из 16 наиболее оскорбительных сообщений Круз прикрепил к своей записи в Twitter. Сообщения Ганна он назвал «просто ужасными».

«Детские изнасилования — не повод для смеха. Как сенатор от штата Техас, я имел дело со слишком большим количеством преступлений сексуального характера, совершенных над детьми. Настоящее зло», — подчеркнул он, передает Газета.ру.

Круз отметил, что если все, отраженное в твитах Ганна, является правдой, его «нужно преследовать по закону», сообщает News.ru.