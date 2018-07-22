Появилось видео с места ДТП с пятью погибшими в Свердловской области

Екатеринбург, 22 июля. Видеозапись с места ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области, где погибли пять человек, появилась в сети Интернет.

Трагедия произошла 21 июля около 18:30 (16:30 мск) в районе 267-го километра трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, не убедившись в безопасности маневра. По встречной полосе двигался Lexus. «Немец» пытался вернуться на свою полосу, но допустил столкновение с грузовиком. От удара машину занесло. Volkswagen все-так столкнулся с автомобилем, ехавшим на встречу, — пишет RT.

«21 июля около 18.30 (16.30 мск) в районе 267 км трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них, к сожалению, несколько детей», указывает региональное управление МВД.

О гибели пятерых человек ранее сообщала Газета.ru. Издание отмечало, что среди погибших есть дети.