Меню
Украина
Украинцы 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом за полгода
Весь мир
Американский сенатор потребовал возбудить уголовное дело против режиссера «Стражей галактики»
Следующая новость
Загрузка...

    Украинцы 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом за полгода

    33

    Украинцы 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом за полгода

    Киев, 22 июля. Граждане Украины 519 тысяч раз пересекали границу с Крымом за последние полгода. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

    «По поездкам граждан Украины в Крым: за полгода было зафиксировано 519 тыс.», — отметили в ведомстве.

    Уточняется также, что речь идет о количестве пересечений границы, а не о количестве граждан. По данным Государственной пограничной служб Украины, количество пересечений границы с Крымом снижается.

    «Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%», — цитирует сообщение RT.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуостров воздержаться от поездок на Украину через Крым. Он назвал Украину "пиратским государством, в котором может произойти все, что угодно. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.