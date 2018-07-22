Украинцы 519 тысяч раз пересекли границу с Крымом за полгода

Киев, 22 июля. Граждане Украины 519 тысяч раз пересекали границу с Крымом за последние полгода. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«По поездкам граждан Украины в Крым: за полгода было зафиксировано 519 тыс.», — отметили в ведомстве.

Уточняется также, что речь идет о количестве пересечений границы, а не о количестве граждан. По данным Государственной пограничной служб Украины, количество пересечений границы с Крымом снижается.

«Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%», — цитирует сообщение RT.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей полуостров воздержаться от поездок на Украину через Крым. Он назвал Украину "пиратским государством, в котором может произойти все, что угодно. Об этом писала Газета.ru.