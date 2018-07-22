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Лев объяснил, почему Германия провалилась на чемпионате мира в России
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    Лев объяснил, почему Германия провалилась на чемпионате мира в России

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    Лев объяснил, почему Германия провалилась на чемпионате мира в России

    Берлин, 22 июля. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев объяснил провал своих подопечных на чемпионате мира в России. По словам наставника бундестима, причиной неудачи стало отношение футболистов к делу и настрой коллектива.

    «Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии, как на поле, так и вне его», — сказал Лев.

    В России немцы вылетели из турнира на групповой стадии, заняв последнее место. В стартовом матче бундестим уступил мексиканцем. Во втором туре команда Лева на последних минутах вырвала победу шведов. Но сенсационное поражение от Южной Кореи в заключительном поединке оставило тогда еще действующих чемпионов мира за бортом турнира.

    Сборная России показала на домашнем мундиале лучший результат в своей истории. Команда Черчесова дошла до стадии 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила будущим финалистам — хорватам, напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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