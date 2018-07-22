Однополые браки могут разрешить на Кубе
Гавана, 22 июля. Новая конституции Кубы может разрешить гражданам страны заключать однополые браки. Такое заявление сделал секретарь Государственного совета Омеро Акоста.
Он отметил, что подобные союзы дозволены в 20 государствах мира. Представители ЛГБТ-сообщества активно добиваются их дальнейшего распространения.
Сообщается также, что легализацию однополых браков активно поддерживает Мариэла Кастро, дочь многолетнего правителя страны Фиделя Кастро. Сейчас она занимает должность руководителя центра сексуального воспитания и является действующим парламентарием.
Следует отметить, что после революции 1959 года на Кубе представители сексуальных меньшинство столкнулись с ущемлением их прав. Сам Фидель Кастро заявлял, что такие случаи не были частью государственной политики страны.
Ранее Бермудские острова стали первой в мире страной, отменившей однополые браки. Об этом писала Газета.ru.