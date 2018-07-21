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Участника КВН Алимбаева убили в Казахстане, как фигуриста Тена
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    Участника КВН Алимбаева убили в Казахстане, как фигуриста Тена

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    Участника КВН Алимбаева убили в Казахстане, как фигуриста Тена

    Актау, 21 июля. Участника городской команды КВН Данияра Алимбаева зарезали в казахстанском городе Актау. Обстоятельства смерти артиста во многом совпали с совершенным накануне резонансным убийством казахстанского фигуриста Дениса Тена.

    По словам друзей погибшего, трагедия произошла у одного из местных баров. Завязалась драка, в которой Алмибаев не принимал непосредственного участия. Однако один из участников конфликта нанес квн-щику ножевое ранение в ногу. 

    «Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу», — рассказал друг Алимбаева

    Артист потерял много крови. В больнице ему провели операцию, но спасти пострадавшего не удалось.

    Ранее в результате ножевого ранения в бедро был убит казахстанский фигурист Денис Тен. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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