Участника КВН Алимбаева убили в Казахстане, как фигуриста Тена

Актау, 21 июля. Участника городской команды КВН Данияра Алимбаева зарезали в казахстанском городе Актау. Обстоятельства смерти артиста во многом совпали с совершенным накануне резонансным убийством казахстанского фигуриста Дениса Тена.

По словам друзей погибшего, трагедия произошла у одного из местных баров. Завязалась драка, в которой Алмибаев не принимал непосредственного участия. Однако один из участников конфликта нанес квн-щику ножевое ранение в ногу.

«Ночью возле бара произошла потасовка. Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу», — рассказал друг Алимбаева

Артист потерял много крови. В больнице ему провели операцию, но спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в результате ножевого ранения в бедро был убит казахстанский фигурист Денис Тен. Об этом писала Газета.ru.