Эксперты объяснили, как отличить оригинальный iPhone X от подделки

Лондон, 21 июля. Специалисты издания Motherboard рассказали, как отличить оригинальный iPhone X от китайских подделок. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты отмечают, что внешне подделка от мастеров Поднебесной практически не отличается от оригинальной продукции. Воспроизведены даже такие детали, как винт внизу корпусной части. Упаковка товара также не дает возможности отличить флагмана Apple от контрафактной продукции. Международный идентификатор IMEI совпадает с настоящим.

Для уверенности в покупке гаджет следует включить. «Китайца» выдает повышенная толщина рамок. А главное, такие модели работают на Android, а не iOS.

Ранее стало известно, что обладатели iPhone X обнаруживают серьезные недостатки дорогостоящего гаджета. Об этом писала Газета.ru. Издание отмечало, что что многие пользователи столкнулись с физической болью.