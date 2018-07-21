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Пентагон: США хотят активизировать диалог с Россией по стратегической стабильности
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    Пентагон: США хотят активизировать диалог с Россией по стратегической стабильности

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    Пентагон: США хотят активизировать диалог с Россией по стратегической стабильности

    Вашингтон, 21 июля. Соединенные Штаты заинтересованы в активизации диалога с Россией по вопросам поддержания стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Такое заявление сделал заместитель главы Пентагона Джон Руд. Чиновник пояснил, что надеется на взаимопонимание с Москвой в этой сфере.

    «Мы хотели бы больше поговорить о стратегической стабильности, чтобы убедиться, что между США и Россией есть четкое понимание насчет этого крайне смертоносного оружия, которое есть у нас с ними, а также поговорить о будущем нераспространения (ОМУ)», — сказал представитель американского военного ведомства.

    Он отметил также, что в прошлом Россия и Соединенные Штаты успешно сотрудничали в этой области. Руд полагает, что возможности для более интенсивного взаимодействия сохраняются и сегодня.

    Ранее Владимир Путин заявил, что стабильность не является поводом для самоуспокоения. Об это писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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