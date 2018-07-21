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США стали главным покупателем стрелкового оружия из Украины 
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    США стали главным покупателем стрелкового оружия из Украины 

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    США стали главным покупателем стрелкового оружия из Украины 

    Вашингтон, 21 июля. Соединенные Штаты Америки выступили основным покупателем стрелкового оружия, произведенного на Украине. Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы экспортного контроля Украины за 2017 год.

    Из опубликованного документа следует, что на протяжении минувшего года украинское оружие закупали шесть государств. Американцы приобрели 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 противотанковых ружей и гранатометов. На второй позиции расположился Узбекистан, закупивший две тысячи автоматов.

    Тяжелую технику из Украины активнее других закупал Таиланд, выступивший покупателем 16 танков «Оплот», созданных на базе Т-80, пишет Газета.ru.

    Ранее в Государственном департаменте США рассказали, какое оружие и на каких условиях Соединенные Штаты Америки могут поставить Украине.

    Автор: Сергей Свазовский
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