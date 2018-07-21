Instagram добавил функцию, позволяющую видеть друзей онлайн

Москва, 21 июля. Пользователи социальной сети Instagram теперь смогут видеть, кто из их друзей находится в режиме онлайн. Об этом стало известно из блога Instagram.

Узнать о статусе другого пользователя можно будет в том случае, если он добавлен в друзья, или ранее с ним уже велась переписка. На присутствие в Instagram укажет зеленый кружочек, подобный аналогичному символу на Facebook.

News.ru уточняет, что новая функция доступна в разделе Direct. В обновленной версии символ зеленого цвета будет располагаться около фотографии активных пользователей.

Накануне стало известно, что в социальной сети Instagram появится функция видеочата. Новинка даст возможность общаться обладателям смартфонов, работающих на платформах iOS и Android, без мобильной связи. В беседе сможет принять участие до четырех человек.