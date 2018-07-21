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Порошенко решил запугать ЕС и НАТО «Северным потоком — 2»
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    Порошенко решил запугать ЕС и НАТО «Северным потоком — 2»

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    Порошенко решил запугать ЕС и НАТО «Северным потоком — 2»

    Киев, 21 июля. Газопровод «Северный поток — 2» — это не экономический, а политический проект, цель которого — нанести удар по Украине, ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Соответствующую запись он опубликовал в своем Facebook. По мнению Порошенко, проект газопровода является «абсолютно политическим». 

    «Его цель — нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО», — предостерег партнеров Порошенко, попутно записав Украину и в Евросоюз, и в альянс. 

    По мнению украинского президента, все больше стран понимают «реальную цель» строительства «Северного потока — 2». 

    Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект газопровода носит исключительно экономический характер, передает Газета.ру. Проект экономически целесообразен как раз для европейских стран, которые будут получать российский газ более оперативно и по более низкой цене.  

    Автор: Владимир Багров
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