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Борт №1 — это отель класса люкс: британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа
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    Борт №1 — это отель класса люкс: британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

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    Борт №1 — это отель класса люкс: британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

    Москва, 21 июля. Самолет, на котором в рабочие поездки отправляется президент России Владимир Путин, отличается более роскошной обстановкой по сравнению с воздушным транспортом главы США Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание Mirror.

    Журналисты решили сравнить самолеты российского и американского президентов, которые в понедельник провели первую в 2018 году встречу.

    Самолет, на котором Путин прибыл на саммит в Финляндию, стоит на полмиллиона долларов дешевле, чем борт, который доставил в Хельсинки Трампа, Boeing 747-200B также длиннее, чем российский борт №1. В то же время внутреннее убранство любого из Ил-96-300, которыми пользуется Путин, богаче интерьеров Boeing, пишет Mirror.  

    Борт №1 — это отель класса люкс: британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

    «В просторной спальне есть кровать размера king-size, а также большая ванная комната, где президент может освежиться перед посадкой», — рассказывает СМИ о том, как путешествует президент Путин.

    Mirror также отмечает, что самолет Трампа, в отличие от воздушного транспорта Владимира Путина, не имеет спортзала. Российский борт №1 британский таблоид сравнил с отелем класса люкс. 

     

    Автор: Федор Веснин
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