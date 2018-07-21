Борт №1 — это отель класса люкс: британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

Москва, 21 июля. Самолет, на котором в рабочие поездки отправляется президент России Владимир Путин, отличается более роскошной обстановкой по сравнению с воздушным транспортом главы США Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание Mirror.

Журналисты решили сравнить самолеты российского и американского президентов, которые в понедельник провели первую в 2018 году встречу.

Самолет, на котором Путин прибыл на саммит в Финляндию, стоит на полмиллиона долларов дешевле, чем борт, который доставил в Хельсинки Трампа, Boeing 747-200B также длиннее, чем российский борт №1. В то же время внутреннее убранство любого из Ил-96-300, которыми пользуется Путин, богаче интерьеров Boeing, пишет Mirror.

«В просторной спальне есть кровать размера king-size, а также большая ванная комната, где президент может освежиться перед посадкой», — рассказывает СМИ о том, как путешествует президент Путин.

Mirror также отмечает, что самолет Трампа, в отличие от воздушного транспорта Владимира Путина, не имеет спортзала. Российский борт №1 британский таблоид сравнил с отелем класса люкс.