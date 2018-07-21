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Вице-президент США объяснил, чем Трамп рисковал на встрече с Путиным
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    Вице-президент США объяснил, чем Трамп рисковал на встрече с Путиным

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    Вице-президент США объяснил, чем Трамп рисковал на встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 21 июля. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что глава государства Дональд Трамп, принимая участие в саммите в Хельсинки, рисковал ради мира. 

    «Он [Трамп] с его слов готов лучше рискнуть политической [репутацией] ради мира, чем рисковать миром ради политики», — сказал Пенс, выступая перед сторонниками в штате Теннесси.

    По словам американского вице-президента, Дональд Трамп будет всегда «стремиться к миру посредством силы».  

    Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась в Хельсинки в понедельник. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке (с акцентом на сирийском урегулировании), проблему иранского атома и многие другие темы.

    Президент Трамп после саммита попал под шквал критики со стороны политического истеблишмента США — американские демократы даже потребовали допросить переводчика, работавшего с Трампом в Хельсинки, чтобы выяснить, что президент США «пообещал Путину».      

    Автор: Федор Веснин
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