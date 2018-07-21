Вице-президент США объяснил, чем Трамп рисковал на встрече с Путиным

Нью-Йорк, 21 июля. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что глава государства Дональд Трамп, принимая участие в саммите в Хельсинки, рисковал ради мира.

«Он [Трамп] с его слов готов лучше рискнуть политической [репутацией] ради мира, чем рисковать миром ради политики», — сказал Пенс, выступая перед сторонниками в штате Теннесси.

По словам американского вице-президента, Дональд Трамп будет всегда «стремиться к миру посредством силы».

Напомним, встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялась в Хельсинки в понедельник. Главы государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке (с акцентом на сирийском урегулировании), проблему иранского атома и многие другие темы.

Президент Трамп после саммита попал под шквал критики со стороны политического истеблишмента США — американские демократы даже потребовали допросить переводчика, работавшего с Трампом в Хельсинки, чтобы выяснить, что президент США «пообещал Путину».