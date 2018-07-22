Сирия, 22 июля. Исламисты грабят дома беженцев из Аль-Фуа и Кефрайи в Идлибе. ССА** передала восемь населенных пунктов в Даръа боевикам «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Житель Идлиба был казнен «Нусрой»*** за пособничество бегству мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводили эвакуацию исламистов из Эль-Кунейтры в Идлиб; нанесли авиаудары по укрепрайонам ИГ1 на юго-западе Даръа; конфисковали технику боевиков на западе Даръа; сбили БПЛА радикалов в Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): передала восемь деревень в Даръа террористам «Джейш Халид ибн Аль-Валид»; столкнулась с протестами жителей в Африне.

«Исламское государство»1: предприняло попытку атаки позиций САА у города Хейт в Даръа; организовало взрыв на трассе Ариха — Аль-Мастума в провинции Идлиб; подозревается в установке бомбы в Хасаке; потеряло вершину Телль Джуму на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обнаружила СВУ «спящих ячеек» ИГ в городе Салькин на севере Идлиба; казнила мирного жителя в городе Даркуш в Идлибе; грабит дома беженцев из Аль-Фуа и Кефрайи северо-восточнее Идлиба.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки начал работу российский Центр приема, распределения и размещения беженцев, основными задачами которого являются организация поставок гумпомощи и снабжение перемещенных лиц всем необходимым. Как передавал председатель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков, работники формирования уже начали восстанавливать инфраструктуру населенных пунктов, освобожденных Сирийской арабской армией (САА). Отмечалось, что создание Центра было согласовано с властями САР.

В Восточную Гуту был направлен объединенный гуманитарный конвой от РФ и Франции. Согласно информации агентства новостей AFP News, продовольствие и медикаменты будут распределены среди нуждающихся жителей оазиса.

Провинция Латакия

Продолжила нарастать напряженность между САА и силами вооруженной оппозиции на границе между Латакией и Идлибом. По данным новостного агентства Al Masdar News, боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 предприняли новую попытку атаковать территории на западе Латакии при помощи беспилотников. Не успев приблизиться к российской авиабазе «Хмеймим», БПЛА были уничтожены сирийскими системами ПВО неподалеку от города Джабла. Напомним, ранее в этом месяце исламисты неоднократно предпринимали попытки сбросить заряды со взрывчатыми веществами на позиции Сирийской арабской армии (САА) у «Хмеймима», тем не менее все беспилотники радикалов были сбиты. Вследствие участившихся налетов со стороны «Тахрир Аш-Шам» САА приступила к укреплению своих позиций.

Провинция Алеппо

Стало известно о демонстрациях, прошедших в городе Джандарис на западе Алеппо. Как передавал Telegram-канал (NRVR11), митинги были организованы женами местных жителей, попавших под арест. Демонстранты обвинили боевиков «Сирийской арабской армии» (ССА) в задержании невиновных. Напомним, исламисты ССА начали проводить аресты после неоднократных заявлений Отрядов народной самообороны (YPG) о начале террористической деятельности в регионе. Тем не менее не все из заключенных в действительности относятся к числу курдских радикалов, что вызывает протесты населения. В то время как в тюрьмах оказываются гражданские лица, террористы YPG продолжают подпольную деятельность. Напомним, на данный момент наиболее крупным терактом, за который курдские боевики взяли на себя ответственность, является организация двух взрывов в городе Африн в конце июня. Тогда погибли не менее 11 сирийцев.

Провинция Даръа

Силы террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», расширили зону влияния в провинции Даръа. По сведениям новостного портала Al Masdar News, террористы взяли под контроль восемь населенных пунктов, ранее находившихся в оккупации «Сирийской свободной армии» (ССА). Поселения Бакар Аль-Абдали, Джабилия, Макраз, Маалка, Махахид, Абу-Хаджар, Айн-Забида и Сад Джабилия были переданы джихадистам боевиками ССА, поскольку группировка не имеет достаточного количества резервов для того, чтобы противостоять правительственным войскам. Позднее «Джейш Халид ибн Аль-Валид» попыталась атаковать контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии (САА), расположенные на линии разграничения сторон, о чем на своей странице в Twitter сообщал военный источник (QalaatAlMudiq). Джихад-мобиль боевиков ИГ приблизился к укреплениям САА недалеко от населенного пункта Хейт, тогда как сирийская авиация возобновила боевые вылеты в данном районе, передавал Twitter-канал (NRVR11). Во второй половине дня под контроль САА перешел стратегический холм Телль Джуму.

В то же время боевики незаконных вооруженных формирований, заключившие мирное соглашение с правительством, продолжили сдавать свое вооружение. Солдаты армии САР конфисковали у исламистов семь танков и три БМП в населенных пунктах Музайраб и Аль-Ядуда. Об этом сообщал интернет-портал Syria 24. Передав технику силам САР, боевики выехали в Идлиб.

Провинция Идлиб

В регионе вновь прогремел взрыв, предположительно организованный террористами «спящих ячеек» «Исламского государства». СВУ детонировало на магистрали Ариха — Аль-Мастума. В результате инцидента погибли два местных жителя, передавал медиа-портал Damascus Now. Еще один взрыв радикалам удалось предотвратить, обезвредив СВУ в населенном пункте Салькин северо-западнее Идлиба.

Тем временем в городе Даркуш исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 был казнен мирный житель, обвиняемый в пособничестве лицам, пожелавшим оставить подконтрольные «Тахрир Аш-Шам» территории и перебраться в районы, занимаемые Сирийкой арабской армией (САА).

Поступали сообщения о мародерстве «Джебхат Ан-Нусры» в городах Аль-Фуа и Кефрайя, откуда в пятницу были вывезены все местные жители. Военный источник в сети Twitter (sayed_ridha) опубликовал фотографии с места событий. На них запечатлены пикапы, нагруженные имуществом перемещенных лиц. Позднее появились сведения о междоусобных столкновениях в рядах боевиков. Telegram-канал (hosienmortadapressnew) передавал, что джихадисты не смогли поделить награбленное.

Провинция Хасака

В административном центре региона вновь произошел взрыв. Информационное агентство Euphrates Post передавало, что СВУ сработало в квартале Аль-Азизия, при его детонации погиб один из мирных жителей. Местные активисты уверены, что взрыв был организован боевиками «Исламского государства», которым удалось пробраться на подконтрольные курдам территории. Это в очередной раз свидетельствует о слабой обороне «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Несмотря на участившиеся вылазки террористов, курдские радикалы продолжают пренебрегать обеспечением безопасности жителей, при этом продолжая проводить принудительную мобилизацию.

Провинция Эль-Кунейтра

Накануне две партии боевиков вооруженной оппозиции и членов их семей покинули территорию Эль-Кунейтры и выехали в Идлиб. По сведениям информационного портала Damascus Now, 55 автобусов направились на север Сирии и во второй половине дня уже достигли северных районов Хамы, оккупированных радикалами. Напомним, эвакуация джихадистов проходит в соответствии с условиями мирного соглашения, заключенного между представителями незаконных вооруженных формирований и властями САР при посредничестве сотрудников ЦПВС. После выезда джихадистов правительственные войска заняли населенный пункт Рухейна.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)