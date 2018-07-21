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Вайкуле устроила в Юрмале свою «Новую волну» с Сердючкой и оркестром
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    Вайкуле устроила в Юрмале свою «Новую волну» с Сердючкой и оркестром

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    Вайкуле устроила в Юрмале свою «Новую волну» с Сердючкой и оркестром

    Юрмала, 21 июля. В латвийском городе-курорте Юрмала стартовал музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018». Он стал заменой российской «Новой волне», которая теперь проходит в Сочи.

    Одним из главных идеологов нового фестиваля стала певица Лайма Вайкуле. «Рандеву» Вайкуле в Юрмале носит международный характер — сюда съехались исполнители не только из стран СНГ, но и, например, Италии и даже Кубы. Всего участие в фестивале примут 186 артистов. В их числе — король российской эстрады Филипп Киркоров, шансонье Григорий Лепс, шоумен и певец Семен Слепаков, оперная певица Тамара Гвердцители, украинский певец и пародист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, и многие другие. 

    Особенностью фестиваля станет то, что все артисты будут выступать вживую под аккомпанемент классического оркестра, в состав которого входят 33 музыканта. 

    Фестиваль продлится четыре дня, у каждого из которых свое название — «Открытие», «Вечер любви», «Вечер хитов» и Grand Gala.

    Напомним, с 2014 года фестиваль сменил свое традиционное место проведения — латвийскую Юрмалу — на российский Сочи. Причиной стал запрет на въезд в Латвию многих российских звезд. 

    Автор: Владимир Багров
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