Сирия, 21 июля. Боевики «Ан-Нусры»*** не смогли поделить награбленное в городах Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе. Беспилотник боевиков был сбит в Латакии. САА отбила у «Джейш Халид ибн Аль-Валид» ключевую вершину на юго-западе Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили беспилотник боевиков на западе провинции Латакия; отбили вершину Телль Джуму у джихадистов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; подняли флаг САР над городом Мухаджа а Даръа.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в городе Мосул в иракской провинции Ниневия.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет междоусобные стычки у населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя северо-западнее Идлиба; продолжает поджигать свои штаб-квартиры в Эль-Кунейтре.

ВС Ирака: совместно с «Хашд Аш-Шааби» завершили спецоперацию по поиску ячеек ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Провинция Латакия

Военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о новой атаке дронов боевиков недалеко от российского военного аэродрома «Хмеймим». Боевой беспилотник исламистов со взрывчатым веществом на борту был сбит в районе населенного пункта Джабла, расположенного на западе Латакии. Напомним, ранее сообщалось о заметной активизации джихадистов, отряды которых дислоцируются на границе с Идлибом. Ожидается, что в скором времени правительственные войска приступят к зачистке данных территорий, дабы обезопасить «Хмеймим», а также другие стратегические позиции Сирийской арабской армии (САА). Напомним, это далеко не первая попытка нападения боевиков в этом месяце. По данным военных источников, операция на севере Латакии начнется после освобождения территорий на юге Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Даръа

После того как большая часть территорий региона перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА), силы САР сконцентрировали усилия на ликвидации анклава террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». Несмотря на то, что в первой половине дня террористы заняли часть территорий, ранее подконтрольных «Сирийской свободной армии»** (ССА), правительственные войска имеют возможность атаковать джихадистов одновременно с двух направлений. Как передает агентство новостей Al Masdar News, САА удалось отбить стратегическую вершину Телль Джуму, вокруг которой отмечались вооруженные столкновения несколько часов назад. Освобождение высоты открывает путь к населенным пунктам Тасиль и Адван, считающимся крупными оплотами террористической группировки. Отмечается, что в боевых действиях в данном районе принимает участие 4-я бронетанковая дивизия САА. Напомним, значительную поддержку силам Башара Асада оказали военные самолеты ВКС РФ, которые нанесли серьезный урон укреплениям радикалов ИГ.

Тем временем над городом Мухаджа был поднят сирийский флаг, передает на своей странице в Twitter военный источник (daraa_now). Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики покинули населенный пункт в соответствии с условиями мирного соглашения с правительством Сирии.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (hosienmortadapressnew) заявляет о междоусобных стычках, внезапно вспыхнувших в рядах «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя. Согласно сведениям военного источника в Twitter (theLemniscat), перестрелки начались после того, как боевики не смогли поделить награбленное имущество. О потерях джихадистов «Ан-Нусры» в живой силе не сообщается. Напомним, жители покинули осажденные города благодаря тому, что сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться заключения мирного соглашения с исламистами. Тем не менее в обмен на возможность эвакуировать жителей шиитских населенных пунктов боевики потребовали у САА освободить порядка 1500 исламистов антиправительственных формирований.

Провинция Эль-Кунейтра

Джихадисты террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» продолжают поджигать свои штаб-квартиры в Эль-Кунейтре, прежде чем выехать в провинцию Идлиб, передает Telegram-канал (hosienmortadapressnew). Местные активисты уверены, что боевики уничтожают всю документацию, поскольку опасаются обнаружения сведений об их иностранных инвесторах.

Между тем правительственные подразделения убирают укрепления между городами Аль-Баас и Хамидия, готовясь взять данные территории под свой контроль. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (QalaatAlMudiq).

Ирак

Была завершена очередная спецоперация по поиску так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Салах Эд-Дин. Согласно информации Telegram-канала (teamsmediawar_1), вооруженные силы Ирака совместно с проправительственными ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби» проводили обыски в районе населенного пункта Джазира Ас-Сания. В то же время в городе Мосул вновь прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News передает, что бомба была заложена в заброшенном доме. В результате взрыва была убита семья из пяти человек. Отмечается, что гражданские лица только вернулись в родные места из лагерей для беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)