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В Свердловской области авария унесла жизни пяти человек, ФАН публикует список погибших
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    В Свердловской области авария унесла жизни пяти человек, ФАН публикует список погибших

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    В Свердловской области авария унесла жизни пяти человек, ФАН публикует список погибших

    Екатеринбург, 21 июля. Пять человек, среди которых трое детей, погибли при столкновении автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург. Женщина-водитель за рулем Volkswagen Polo, по предварительной информации, совершала обгон и не справилась с управлением.

    Федеральное агентство новостей публикует список погибших в ДТП: Руслан Ш. 1979 года рождения, Наталья С. (1982), Алиса С. (2016), Кирилл С. и Никита Ш. (оба 2003 года рождения).

    На месте страшной аварии в настоящее время работают представители регионального управления СК РФ и сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. 

    Автор: Федор Веснин
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