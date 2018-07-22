Сирия, 22 июля. Армия САР сорвала попытку отрядов ИГ1 переправиться через Евфрат на юге Дейр-эз-Зора. Курды убили больше десяти членов ССА** в ходе очередной вылазки в кантоне Африн. Еще как минимум пять поселений в Эль-Кунейтре перешли под полный контроль Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели перестрелки с террористами «Тахрир аш-Шам» на окраине Алеппо и на северо-востоке провинции Латакия; сорвали попытку отрядов ИГ переправиться через Евфрат на юге Дейр-эз-Зора; заняли еще как минимум пять поселений в Эль-Кунейтре.

«Ахрар аш-Шам»: перебросила смертников в город Ариха в Идлибе с целью подавить активизировавшиеся протесты мирных жителей.

Курды: совершили нападения на объекты ССА в кантоне Африн и на севере от Ракки, причинив протурецким радикалам серьезный урон; возобновили принудительную мобилизацию жителей в SDF**** на территориях за Евфратом.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городам Хаджин и Абу Хасан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцирующиеся в предместьях города Кабана, вновь обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) и близлежащие мирные кварталы на окраине населенного пункта Икко, находящегося на северо-востоке Латакии. Огонь велся из минометов крупных калибров. Никто из местных жителей и военнослужащих правительственных сил не пострадал. При этом сами террористы «Джебхат ан-Нусры»1*** и их союзники понесли значительный урон в живой силе и технике в ходе серии ответных ударов САА по военным объектам джихадистов в окрестностях Кабаны.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) провели очередную вылазку против союзных Анкаре отрядов Сирийской свободной армии (ССА) в рамках антитурецкой операции «Гнев оливок» в кантоне Африне, на этот раз — к юго-западу от административного центра района. По информации портала Kurdistan 24, бойцы YPG уничтожили склад с боеприпасами ССА и лакокрасочный завод, убив при этом больше десяти членов протурецкого формирования.

На северо-западной окраине Алеппо вновь неспокойно из-за возобновившихся обстрелов «Джебхат Фатх аш-Шам»1, сообщает Aleppo Media Center. Исламисты открыли минометный огонь по расположениям войск САР и району жилой застройки со своих позиций в пригороде Аз-Захра. Гражданские лица не пострадали, в рядах сирийской армии тоже обошлось без потерь, в то время как сами отряды «Ан-Нусры» лишились нескольких террористов в результате ответных действий солдат САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вертолеты ВВС США нанесли несколько ударов по городам Хаджин и Абу Хасан, расположенным на юге провинции Дейр-эз-Зор на восточном берегу Евфрата. Курдский источник в Twitter (@AfarinMamosta) утверждает, что бомбардировки велись в поддержку атак курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) против «Исламского государства»1. Тем не менее никаких сведений о столкновениях на этом направлении не поступало.

Боевики из отрядов ИГ, удерживающих Хаджин, в ночное время пытались перебраться на западное побережье Евфрата, контролируемое сирийскими войсками, в районе поселения Мусаллаха, однако безуспешно. Согласно данным источников Fars News, попытка переправы джихадистов была довольно быстро пресечена, и несколько террористов были ликвидированы.

«Демократические силы» возобновили массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор в целях принудительной мобилизации в свои ряды, передает Euphrates Post. На этом фоне в восточной части региона участились случаи нападения местных ополчений на патрули SDF и обстрелы позиций курдов.

Провинция Идлиб

Отмечен значительный рост протестных настроения среди жителей города Ариха, находящегося примерно в 10 километрах к югу от Идлиба. В целях подавления демонстраций и устрашения местного населения главари исламистского объединения «Джебхат Тахрир Сурия» направили в данный населенный пункт подкрепление, в составе которого находились несколько террористов-смертников и заминированных автомобилей, передает подконтрольный «Джебхат ан-Нусре» канал в Twitter (@QalaatAlMudiq). В альянс «Тахрир Сурия» входят протурецкие группировки «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», которые ведут войну с «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории «Большого Идлиба».

Провинция Ракка

В провинции Ракка главари Отрядов народной самообороны организовывают мероприятия по обнаружению и ликвидации диверсионных бандгрупп боевиков, подконтрольных Турции, прежде всего — из состава «Свободной армии». По информации курдского Twitter-канала (@AzadiRojava), бойцы YPG уже приступили к нападениям на командные пункты подпольных ячеек ССА в северной части региона недалеко от турецкой границы. Отмечается, что в результате атак было уничтожено не меньше семи союзных Анкаре радикалов. Напомним, Турция считает формирования YPG и SDF связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая, в свою очередь, признана террористической организацией в ряде стран.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийские правительственные войска продолжают входить в населенные пункты Эль-Кунейтры, добровольно оставленные «Джебхат ан-Нусрой» и другими исламистскими группировками по итогам переговоров с представителями официального Дамаска и российского Центра по примирению. Так, согласно информации военного источника на его странице в Twitter (@watanisy), подразделения САА взяли полный контроль над поселениями Айн Аль-Баша, Мадждулия, Расм Аль-Халаби, Зубейда и Рувайхина, расположенными в нескольких километрах к югу от административного центра региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)