«Новые идеи по Украине»: почему Киев боится услышать голос Донбасса

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки заставила украинских политиков волноваться.

С победой «революции достоинства» Киев начисто утратил способность самостоятельно решать свою судьбу, целиком и полностью полагаясь на Вашингтон и Брюссель. Но западные партнеры в последнее время совсем «испортились». Европа уже далеко не столь монолитна в поддержке действующей украинской власти.

Будапешт и вовсе подает соседям недружественные сигналы, настаивая на адекватной защите своей диаспоры в Закарпатье.

Изменилась обстановка в Италии. Намедни глава МВД Маттео Сальвини подверг критике священную корову — «революцию достоинства», а также признал правомерность возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

Будь Сальвини гражданином Украины, ему наверняка пришлось бы плавно переместиться в СИЗО. Но главе партии «Лига» посчастливилось родиться в Италии, так что он волен свободно выражать свои мысли об украинских событиях.

«Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», — сказал политик.

Сальвини посоветовал журналистам сопоставить волеизъявление жителей полуострова с событиями на Майдане.

«Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами — подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — убежден глава МВД Италии.

Не только из Рима, и с Вашингтонщины повеяло холодком. Новый хозяин Белого дома мало радует слух украинской «политической элиты». Уже несколько раз Трамп позволял себе неоднозначные высказывания по Крыму. Вопреки настойчивым (если не сказать назойливым) просьбам президента Порошенко, НАТО упорно не видит Украину в своих рядах.

Визит Петра Алексеевича в Брюссель вышел совсем уж провальным. Его выступление перед пустым залом произвело печальное впечатление даже на сторонников президента. Коих осталось совсем немного.

Между тем, если верить главе Украины, в столице Бельгии он имел личную встречу с американским коллегой. На сайте Белого дома упоминания об этой беседе отсутствуют. Да и украинской стороне не удалось раздобыть хотя бы один снимок в доказательство встречи. По словам Порошенко, он «проинструктировал» Трампа перед его дискуссией с Путиным.

«Инструктаж» явно не возымел эффект. На совместной пресс-конференции лидеров России и США Трамп вообще не стал говорить об Украине. На прямой вопрос о позиции по Крыму глава США попросил ответить своего собеседника.

А вот президент России заинтриговал публику, заявив о неких новых идеях по урегулированию конфликта в Донбассе. Попытки журналистов уточнить, о каких именно идеях идет речь, успехом не увенчались.

«По Донбассу обсуждались некоторые новые идеи, они будут обрабатываться», — отметил Дмитрий Песков.

Общественности осталось только гадать, на что намекнул Путин. Вскоре в Сети появилась информация, что речь идет о референдуме по Донбассу, в рамках которого жители мятежных республик получат возможность самостоятельно решить свою судьбу. Возможно, речь идет о широкой автономии региона в составе Украины.

Официальные источники в Москве и Вашингтоне эти сведения не подтвердили. Но Киев уже испугался. Услышать голос Донбасса там категорически не хотят.

«Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где четыре года мозги гражданам промывает российская пропаганда и LifeNews, которые запугивают людей «фашистами и хунтой»; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях, не будет», — сказала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Ну да, российские танки давно уже бороздят просторы Донбасса. Их никто не видел, но они есть. И конечно, именно «российская пропаганда» промывает людям мозги. И все эти «фашисты» и «хунта» на Украине — чистой воды выдумка Кремля. Есть только благородные активисты, безнаказанно убивающие журналистов, ромов и обычных людей.

21 июля группа молодых людей из добровольческого батальона «Азов» еще раз доказала, каким продвинутым европейским государством стала Украина после победы «революции достоинства». Радикалы привязали к столбу мужчину в центре Чернигова, обвинив его в повреждении памятника «героям небесной сотни».

На груди у своей жертвы «активисты» закрепили оскорбительные надписи и плевали мужчине в лицо. Апофеозом действа стало прибытие к месту событий полиции. Неонацисты сразу и честно сказали:

«Это наша купленная полиция».

Стражи порядка не подкачали. Пожали руки карателям, немного покружили у столба с замученным человеком, и поехали дальше по делам.

По всей видимости, «российская пропаганда» не только придумывает фашистов на Украине, но и рожает их.

Между тем, реакцию Киева на идею референдума в Донбассе трудно объяснить с точки зрения логики урегулирования конфликта в регионе. Широкая автономия Донбасса — едва ли не единственная возможность вернуть мятежные республики в украинское правовое поле.

О большем мечтать не приходится. Ведь наивно думать, что после четырех лет вооруженного конфликта жители ДНР и ЛНР в один прекрасный (но очень странный) день захотят воссоединиться с бывшими соотечественниками на прежних условиях, а власти республик пожелают самоустраниться. Ясно, что если неподконтрольным районам суждено еще быть с Украиной, то Киев обязан идти на встречные уступки. Почему же идея референдума вызвала столь негативную редакцию госпожи Геращенко?

Кажется, ответ лежит на поверхности. Нынешние украинские власти вовсе не заинтересованы в возвращении Донбасса.

Прежде всего, для них это крайне неблагонадежный электорат. Победа «революции достоинства», выход Крыма из Украины и конфликт на Востоке нарушили электоральный баланс страны. Если раньше кандидаты от Востока и Запада шли ноздря в ноздрю, то сегодня волеизъявление проходит под диктовку западной части Украины. Жители ДНР и ЛНР в ближайшем будущем вряд ли отдали бы свои голоса в пользу политических сил, причастных к карательной операции. О более отдаленных перспективах никто и не мыслит.

Кроме того, легитимация лидеров Донецкой и Луганской народных республик закладывает мину под идеологическую платформу власти. «патриотично» настроенные граждане начнут задавать неудобные вопросы. Мол, как так, воевали-воевали, обзывали противников «террористами-сепаратистами», а теперь вот мир, дружба и жвачка.

Еще одной проблемой для Киева в случае окончания АТО станет массовое возвращение домой людей с оружием. Социальная адаптация «героев АТО» и без того проходит очень сложно. Украинские военные с пугающей частотой становятся фигурантами немотивированных убийств и других тяжких преступлений. Психическую неуравновешенность большинства участников конфликта признают даже в стенах Верховной рады.

Нельзя забывать и о том, что война стала для украинских властей отличным бизнесом. Киев с большим удовольствием «осваивает» военный бюджет и помощь от западных партнеров. Среди новых слоганов действующего президента Украины есть и такой: «Армия — это я!». Кажется, Петр Алексеевич слишком буквально понимает эти слова.

На военных нуждах зарабатывает не только гарант. Можно вспомнить и бывшего главу правительства Арсения Яценюка и его грандиозный проект «Стена», призванный защитить граждан от «российской агрессии». В итоге была построена лишь малая часть сооружения, но и она не выдержала натиска кабанов. А вот средства на «Стену» были потрачены изрядные.

Неплохо заработал на АТО и бывший глава Днепропетровска Игорь Коломойский. Ныне опальный бизнесмен втридорога продал ВСУ бронежилеты. О многочисленных схемах помельче и говорить не приходится. Угроза Порошенко «рубить руки» тем, кто зарабатывает на войне, осталась пустым звуком.

Для Банковой веским аргументом против референдума по Донбассу может послужить и сам факт его выдвижения Владимиром Путиным. Не этим должно заниматься «государство-агрессор!» Петр Алексеевич все еще пытается сделать вид, будто он что-то решает в своей стране. Выходит не очень правдоподобно. Президенту катастрофически не хватает верных штыков. До новых выборов остается менее года, а шансы Порошенко сохранить высокий пост тают на глазах.

В сложной ситуации гарант готов пойти на отчаянные шаги, чтобы остаться у кормушки. Вплоть до военного положения. Эффективные шаги в направлении урегулирования отнюдь не помогут реализации этих коварных планов. Помочь Порошенко выиграть предстоящие выборы мог бы и успех на ниве миротворчества. Но если идея референдума будет выдвинута из Москвы, Порошенко вряд ли сможет бить себя в грудь, называя себя главным творцом мира.

Таким образом, референдум и мирное урегулирование в Донбассе едва ли отвечает интересам нынешней политической элиты Украины. Но и переламывать ей хребет нет никакой нужды. Несмотря на конвульсии, режим Порошенко вряд ли сможет рассчитывать на продолжение политической жизни. А вот те, кто придет ему на смену, имеют все шансы проявить себя с более ответственной, и менее кровожадной стороны.

Журналист Вячеслав Чечило полагает, что в новых условиях идея референдума может оказаться весьма продуктивной.

«Думаю, не нужно говорить о том, что все это возможно только после смены власти в Киеве и при одобрении и Вашингтоном, и Москвой», — полагает Чечило.

Вариант, конечно, оптимистичный. Но почему бы и нет?