Умные парковки и беспроводные счетчики: Нижний Новгород встает на рельсы цифровой экономики

Нижний Новгород, 21 июля. Нижний Новгород принадлежит к числу российских городов, где активно развивают цифровую экономику. За перспективное направление взялся лично исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

На специальном совещании, посвященном вопросам развития цифровой экономики, Никитину рассказали о тех уникальных наработках, которые уже есть у нижегеродских специалистов в этой области. Речь идет, например, о технологии распознавания лиц, беспроводных счетчиках для многоквартирных домов и других полезных новинках, пишет газета «Взгляд».

И.о. главы региона подчеркнул, что у Нижнего Новгорода есть все возможности, чтобы стать по-настоящему умным городом, где продвинутая транспортно-логистическая система будет делать жизнь людей проще. Для этого, впрочем, нужны четко прописанные дорожные карты.

«Умный город, цифровой муниципалитет – то, к чему движутся в мире. Это, прежде всего, возможность для бизнеса: предприниматели получают открытые данные с платформы управления городом и создают новые услуги для жителей. Умные управляемые парковки. Умное управление общественным транспортом. Освещение», — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что импульс процессам цифровой экономики может дать только спрос на эту информацию, который будет «поддержан рублем».

«Как только спрос на информацию поддержится рублем, все процессы в цифровой экономике пойдут гораздо быстрее. Нижегородская область может не только участвовать в них, но и быть в лидерах. И, конечно же, – менять, трансформировать, обеспечить условия для того, чтобы традиционные сектора не оказались в ХХ веке. Когда вокруг вовсю уже – век двадцать первый», — подытожил исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области.

Напомним, о том, что именно развитие цифровой экономики сделает российские компании более конкурентоспособными и укрепит экономику страны в целом, неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В марте текущего года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив российский лидер призвал создавать прорывные продукты в сфере цифровой экономики.