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Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры
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    Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры

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    Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры

    Москва, 21 июля. Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий объявили о завершении профессиональной футбольной карьеры. О том, что самые известные братья российского спорта больше не выйдут на поле в красно-синих футболках, в субботу сообщается в Twitter ЦСКА.

    Вместе с ЦСКА братья Березуцкие шесть раз выигрывали чемпионат России, по семь раз — Кубок и Суперкубок страны. В 2005 году Березуцкие помогли «армейцам» выиграть первый в новейшей истории российского футбола евротрофей — Кубок УЕФА, а три года спустя в составе национальной сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. 

    Автор: Федор Веснин
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