Братья Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры

Москва, 21 июля. Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий объявили о завершении профессиональной футбольной карьеры. О том, что самые известные братья российского спорта больше не выйдут на поле в красно-синих футболках, в субботу сообщается в Twitter ЦСКА.

⚡⚡⚡«Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов»



Легенды #ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие обратились к болельщикам с прощальным письмом: https://t.co/1sPUF2d2du



Спасибо за всё, Братья! ???? pic.twitter.com/P5aYEYoRf5 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 21, 2018

Вместе с ЦСКА братья Березуцкие шесть раз выигрывали чемпионат России, по семь раз — Кубок и Суперкубок страны. В 2005 году Березуцкие помогли «армейцам» выиграть первый в новейшей истории российского футбола евротрофей — Кубок УЕФА, а три года спустя в составе национальной сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.