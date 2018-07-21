Расходы на программу поддержки пожилых людей и инвалидов в России увеличат в 20 раз

Москва, 21 июля. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что расходы на содержание инвалидов и пожилых людей в России будут увеличены в 20 раз. Об этом она рассказала, участвуя в заседании совета при правительстве по попечительству в социальной сфере.

«На реализацию комплекса мер в 2018 году, поскольку это пилотный проект, выделены не такие большие средства — это 100 миллионов рублей, но уже начиная с 2020 года мы планируем предусматривать существенно большие средства — это 2,1 миллиарда рублей», — сказала вице-премьер.

Голикова напомнила, что пилотный проект по уходу за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью уже реализуется в шести регионах РФ, а через шесть лет он будет действовать по всей стране.

Проект предусматривает социальное обслуживание граждан старшего возраста и инвалидов в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому, привлечение патронажной службы и сиделок.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что на поддержку национального проекта «Образование» в России в течение ближайших шести лет будет выделено более 670 миллиардов рублей. Она подчеркнула, что средства помогут выполнить задачи, отмеченные российским лидером Владимиром Путиным в новых майских указах.