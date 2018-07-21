Звукооператор известного российского певца погиб в турецком отеле

Москва, 21 июля. Трагический инцидент произошел в турецком отеле: после падения с седьмого этажа погиб гражданин РФ — звукооператор популярного певца Айдара Галимова, пишет BashNews.

Согласно приведенной информации, россиянин Марсель Нагимов на седьмом этаже отеля облокотился на перила, которые не выдержали веса его тела. В результате он упал вниз и скончался от полученных травм.

Турецкая полиция в настоящее время утверждает, что погибший в момент случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого случай был признан нестраховым.

С этой версией категорически не согласны родственники россиянина. По их словам, он никогда не употреблял спиртного.

Сейчас родные погибшего решают вопрос транспортировки тела Нагимова в Россию. Они также ищут русскоязычного юриста, который помог бы им защищать свои права в Турции.

Напомним, несчастный случай произошел в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова 17 июля — аспирант случайно выпал из окна.