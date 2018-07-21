Прилепин прокомментировал идею о проведении референдума в Донбассе

Москва, 21 июля. Известный российский писатель Захар Прилепин прокомментировал информацию о том, на саммите в Хельсинки, где состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, якобы обсуждался вариант проведения референдума по статусу Донбасса.

Ранее о том, что с такой инициативой к американскому президенту якобы обратился российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство Bloomberg.

«На данном этапе референдум пока невозможен, но в мире все достаточно быстро меняется. Жители Донбасса, как я предполагаю, выбрали бы присоединение к России. Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной «народной милицией» и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом», — отметил Прилепин в интервью «Комсомольской правде».

По словам писателя, референдум смог бы остановить кровопролитие на территории Донбасса. Напомним, в пятницу в Белом доме заявили, что не поддерживают идею о проведении голосования.

Напомним, политолог Игорь Рябов в интервью Федеральному агентству новостей ранее отметил, что референдум в Донбассе мог бы изменить ситуацию и на Украине.