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Прилепин прокомментировал идею о проведении референдума в Донбассе
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    Прилепин прокомментировал идею о проведении референдума в Донбассе

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    Прилепин

    Москва, 21 июля. Известный российский писатель Захар Прилепин прокомментировал информацию о том, на саммите в Хельсинки, где состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, якобы обсуждался вариант проведения референдума по статусу Донбасса.

    Ранее о том, что с такой инициативой к американскому президенту якобы обратился российский лидер Владимир Путин, сообщило агентство Bloomberg.

    «На данном этапе референдум пока невозможен, но в мире все достаточно быстро меняется. Жители Донбасса, как я предполагаю, выбрали бы присоединение к России. Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной «народной милицией» и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом», — отметил Прилепин в интервью «Комсомольской правде»

    По словам писателя, референдум смог бы остановить кровопролитие на территории Донбасса. Напомним, в пятницу в Белом доме заявили, что не поддерживают идею о проведении голосования. 

    Напомним, политолог Игорь Рябов в интервью Федеральному агентству новостей ранее отметил, что референдум в Донбассе мог бы изменить ситуацию и на Украине.

    Автор: Федор Веснин
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