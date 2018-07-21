Замглавы Минобороны РФ наградил победителей военно-спортивной игры «Победа»

Москва, 21 июля. В субботу в подмосковном парке «Патриот» состоялась церемония награждения победителей Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков поздравил с победой юнармейцев из Волгоградской области.

«Нам есть чем гордиться, — сказал замглавы Минобороны РФ во время награждения. — Важно, чтобы вы были достойными продолжателями славных дел во имя процветания великой России».

Около 1000 подростков из 80 регионов страны присутствовали на площадке парка на финале игры «Победа». За первое место в общем зачете соревновались юнармейцы и кандидаты в движение, представители молодежных организаций, члены военно-патриотических клубов и кадеты.

Напомним, ранее стало известно, что главный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» возглавил летчик-космонавт Роман Романенко.