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Замглавы Минобороны РФ наградил победителей военно-спортивной игры «Победа»
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    Замглавы Минобороны РФ наградил победителей военно-спортивной игры «Победа»

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    Замглавы Минобороны РФ наградил победителей военно-спортивной игры «Победа»

    Москва, 21 июля. В субботу в подмосковном парке «Патриот» состоялась церемония награждения победителей Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

    Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков поздравил с победой юнармейцев из Волгоградской области.

    «Нам есть чем гордиться, — сказал замглавы Минобороны РФ во время награждения. — Важно, чтобы вы были достойными продолжателями славных дел во имя процветания великой России».

    Около 1000 подростков из 80 регионов страны присутствовали на площадке парка на финале игры «Победа». За первое место в общем зачете соревновались юнармейцы и кандидаты в движение, представители молодежных организаций, члены военно-патриотических клубов и кадеты.

    Напомним, ранее стало известно, что главный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» возглавил летчик-космонавт Роман Романенко.

    Автор: Тимур Румянцев
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