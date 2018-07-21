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СПЧ предложил США наладить сотрудничество с изучения ареста Марии Бутиной
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    СПЧ предложил США наладить сотрудничество с изучения ареста Марии Бутиной

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    СПЧ предложил США наладить сотрудничество с изучения ареста Марии Бутиной

    Москва, 21 июля. Президентский совет по правам человека предложил комиссии по гражданским правам США с наладить регулярные контакты, и начать взаимодействие с изучения ареста Марии Бутинов в Вашингтоне.Обращение об этом глава глава СПЧ Михаил Федотов направил председателю комиссии Кэтрин Ламон.

    Согласно тексту письма, опубликованному на официальном сайте совета, в СПЧ выразили надежду, что контакты между комиссией и советом станут регулярными, а также обратили внимание на «одну конкретную ситуацию», с изучения которой стороны могли бы начать сотрудничество, а именно арест россиянки Марии Бутиной.

    Ей грозит 15 лет тюремного заключения по весьма сомнительному обвинению в «осуществлении деятельности иностранного агента без уведомления властей США».

    «Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации «Право на оружие», занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — подчеркнул Федотов, напомнив, что СПЧ выступает с критикой так называемых «законов об иностранных агентах», как в России, так и в других странах.

    Требования арестовать Бутину глава СПЧ счел чрезмерным, «тем более, что весной она в закрытом режиме уже давала показания перед специальным комитетом Сената США по разведке», при этом она не пыталась покинуть США или укрыться в российском посольстве.

    Федотов попросил Ламон, принять во внимание озабоченность СПЧ и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении Бутиной.

    Автор: Алексей Громов
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