СПЧ предложил США наладить сотрудничество с изучения ареста Марии Бутиной

Москва, 21 июля. Президентский совет по правам человека предложил комиссии по гражданским правам США с наладить регулярные контакты, и начать взаимодействие с изучения ареста Марии Бутинов в Вашингтоне.Обращение об этом глава глава СПЧ Михаил Федотов направил председателю комиссии Кэтрин Ламон.

Согласно тексту письма, опубликованному на официальном сайте совета, в СПЧ выразили надежду, что контакты между комиссией и советом станут регулярными, а также обратили внимание на «одну конкретную ситуацию», с изучения которой стороны могли бы начать сотрудничество, а именно арест россиянки Марии Бутиной.

Ей грозит 15 лет тюремного заключения по весьма сомнительному обвинению в «осуществлении деятельности иностранного агента без уведомления властей США».

«Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации «Право на оружие», занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — подчеркнул Федотов, напомнив, что СПЧ выступает с критикой так называемых «законов об иностранных агентах», как в России, так и в других странах.

Требования арестовать Бутину глава СПЧ счел чрезмерным, «тем более, что весной она в закрытом режиме уже давала показания перед специальным комитетом Сената США по разведке», при этом она не пыталась покинуть США или укрыться в российском посольстве.

Федотов попросил Ламон, принять во внимание озабоченность СПЧ и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении Бутиной.