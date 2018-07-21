Продажи китайского кроссовера Lifan X70 резко упали в России

Москва, 21 июля. На российском рынке зафиксировано резкое падение продаж китайского кроссовера Lifan X70. Официальные данные свидетельствуют о том, что в мае флагманский SUV разошелся тиражом в 527 экземпляров, однако в июне спрос на него упал до 495 единиц.

При этом по итогам июня на российском рынке самой продаваемой моделью Lifan остался именно флагманский кроссовер, который в настоящее время можно приобрести за 799 900 рублей. На втором месте с результатом в 298 проданных автомобилей оказался Lifan X50. Lifan MyWay с объемом реализации в 243 единиц замкнул тройку. На четвертом и пятом месте находятся модели Lifan X60 и Lifan Solano.

Ранее автомобильные эксперты проанализировали дальневосточный рынок и составили топ-10 популярных машин с пробегом.

Напомним, в феврале аналитики автомобильного портала «Авто.ру» составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России.