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Боевики не прекращают запуски БПЛА в районе базы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии — ЦПВС
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    Боевики не прекращают запуски БПЛА в районе базы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии — ЦПВС

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    Боевики не прекращают запуски БПЛА в районе базы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии — ЦПВС

    Москва, 21 июля. Террористы продолжают попытки осуществлять наблюдение в районе российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об очередном сближении беспилотного летательного аппарата боевиков с границами базы сообщили в Центре по примирению враждующих в Сирии сторон.

    «С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы «Хмеймим​​​», — сказал руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков.     

    Он отметил, что средства противовоздушной обороны авиабазы успешно нейтрализуют все угрозы.

    Напомним, ранее в субботу стало известно, что боевики вновь запустили дрон к российской авиабазе «Хмеймим», БПЛА был сбит, не успев приблизиться к базе. По сообщению российских военных, беспилотник запустили с территории провинции Латакия.

    В начале июля системы ПВО авиабазы «Хмеймим» сбили сразу несколько беспилотников, запущенных из провинции Идлиб. Дроны были оборудованы датчиками GPS.   

    Автор: Федор Веснин
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