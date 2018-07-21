Боевики не прекращают запуски БПЛА в районе базы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии — ЦПВС

Москва, 21 июля. Террористы продолжают попытки осуществлять наблюдение в районе российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об очередном сближении беспилотного летательного аппарата боевиков с границами базы сообщили в Центре по примирению враждующих в Сирии сторон.

«С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы «Хмеймим​​​», — сказал руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны авиабазы успешно нейтрализуют все угрозы.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что боевики вновь запустили дрон к российской авиабазе «Хмеймим», БПЛА был сбит, не успев приблизиться к базе. По сообщению российских военных, беспилотник запустили с территории провинции Латакия.

В начале июля системы ПВО авиабазы «Хмеймим» сбили сразу несколько беспилотников, запущенных из провинции Идлиб. Дроны были оборудованы датчиками GPS.