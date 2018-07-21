Китайские ученые после 16-летнего эксперимента нашли новый «эликсир жизни»

Пекин, 21 июля. Китайские ученые заявили, что нашли новый «эликсир жизни». Эксперимент по выявлению чудо-продуктов занял 16 лет.

Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Internal Medicine. Участниками стали 240 729 мужчин и 180 580 женщин. Все они ежедневно употребляли в пищу небольшие порции рыбы.

В итоге оказалось, что мужчины-добровольцы на 10% реже страдают от сосудистых заболеваний и на 37% — печени, чем те, кто не употреблял рыбу каждый день. У женщин при таком меню на 38% снижается риск появления болезни Альцгеймера.