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Китайские ученые после 16-летнего эксперимента нашли новый «эликсир жизни»
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    Китайские ученые после 16-летнего эксперимента нашли новый «эликсир жизни»

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    Китайские ученые после 16-летнего эксперимента нашли новый «эликсир жизни»

    Пекин, 21 июля. Китайские ученые заявили, что нашли новый «эликсир жизни». Эксперимент по выявлению чудо-продуктов занял 16 лет.

    Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Internal Medicine. Участниками стали 240 729 мужчин и 180 580 женщин. Все они ежедневно употребляли в пищу небольшие порции рыбы.

    В итоге оказалось, что мужчины-добровольцы на 10% реже страдают от сосудистых заболеваний и на 37% — печени, чем те, кто не употреблял рыбу каждый день. У женщин при таком меню на 38% снижается риск появления болезни Альцгеймера.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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