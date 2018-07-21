Сирия: боевики в Идлибской зоне деэскалации не пропустили гумпомощь от России

Москва, 21 июля. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации отказались пропускать гуманитарную помощь от России и сирийских властей в удерживаемые районы.

По словам генерал-майора, лидеры незаконных вооруженных формирований не пустили гумпомощь, несмотря на чрезвычайно тяжелую ситуацию с обеспечением населения в Идлибской зоне деэскалации медикаментами и продовольствием.

Цыганков отметил, что за сутки боевики в Юго-западной зоне деэскалации сдали четыре крупнокалиберных пулемета, одну гаубицу, четыре миномета, одну зенитную установку, три танка.

Напомним, накануне сообщалось, что Россия и Франция в рамках совместного проекта доставят в ближайшие дни гуманитарную помощь жителям пригорода Дамаска Восточной Гуты.