Сирия: ВКС РФ уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»

Москва, 21 июля. Боевики предприняли очередную попытку запуска беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, дрон к базе ВКС РФ направили с севера провинции Латакия.

«В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — отметил Цыганков.

Генерал-майор подчеркнул, что, как и в предыдущих подобных случаях, огневые средства, обеспечивающие безопасность базы «Хмеймим», уничтожили БПЛА. Никакого материального ущерба инфраструктуре российских военных нанесено не было.