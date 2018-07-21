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Сирия: ВКС РФ уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»

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    Сирия: ВКС РФ уничтожили беспилотник боевиков в районе авиабазы «Хмеймим»

    Москва, 21 июля. Боевики предприняли очередную попытку запуска беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков. 

    По его словам, дрон к базе ВКС РФ направили с севера провинции Латакия. 

    «В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — отметил Цыганков.

    Генерал-майор подчеркнул, что, как и в предыдущих подобных случаях, огневые средства, обеспечивающие безопасность базы «Хмеймим», уничтожили БПЛА. Никакого материального ущерба инфраструктуре российских военных нанесено не было.

    Автор: Федор Веснин
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