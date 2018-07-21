Сирия: Турция уйдет из Алеппо и вернет все Асаду после взятия юго-запада и решения курдского вопроса

Юго-западные сирийские провинции Даръа и Эль-Кунейтра почти полностью вернулись под юрисдикцию официального Дамаска. Параллельно в настоящий момент постепенно развивается переговорный процесс с курдами, которые занимают северо-восточную часть САР. Когда дойдет очередь до северо-западных районов арабской республики, где обосновались Турция и ее союзники, и с чем придется столкнуться правительству Сирии на этом направлении? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) постепенно входят на территории в районе Голанских высот у израильской границы, оставленные боевиками без боя в соответствии с договоренностями с российским Центром по примирению враждующих сторон и официальным руководством САР. Так, правительственные силы установили контроль над обширными территориями к югу от Эль-Кунейтры, в том числе над поселениями Аль-Асба, Айн Аль-Абейд и многими другими, передает в Twitter (@watanisy) военный источник.

Тем временем на юго-западе Даръа сирийские ВВС интенсифицировали удары по военным объектам группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющейся частью «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Многочисленные источники сообщают о бомбардировках позиций террористов в районах населенных пунктов Тасиль, Хейт, Джиллен, Аш-Шаджара и вблизи некоторых соседних деревень.

Между тем главари курдских Демократических сил Сирии (SDF), в оккупации которых находятся обширные территории в северо-восточных провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака, недавно сформировали специальную «переговорную платформу» для диалога с законным правительством САР по итогам заседания руководителей Рожавы в Ат-Табке. Об этом журналистам AFP News сообщил источник в SDF.

Турция и подконтрольные ей боевики из отрядов Сирийской свободной армии (ССА), в свою очередь, контролируют кантон Африн и другие территории на севере провинции Алеппо, а также некоторые районы Идлиба. Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что зона турецкого влияния обязательно вернется в ведение Дамаска, но одной из последних.

«Бесконечная оккупация Анкары в этих районах маловероятна. Турция опасалась, что после, например, освобождения Африна от курдов туда опять могут зайти бойцы Отрядов народной самообороны (YPG), которых она считает террористами. Ей нужны были гарантии того, что через северную границу САР никак не будут налаживаться связи между Рожавой и курдским сопротивлением внутри самой Турции и что, соответственно, не будет никакой угрозы для нее с юга», — пояснил собеседник ФАН.

По его мнению, в ближайшем будущем серьезных проблем с передачей северо-западных земель под руководство правительства Сирии во главе с Башаром Асадом не возникнет, даже несмотря на все недопонимания между САР и Турцией. Тем более что Анкара наряду с Москвой и Тегераном является гарантом сирийского урегулирования.

«Турецкая сторона на сегодняшний день вряд ли будет считать заверения со стороны одного только Дамаска достаточным основанием для того, чтобы быть уверенной в безопасности своей территории. В дальнейшем должен развернуться многосторонний этап переговоров по этому вопросу. В любом случае Турция является одной из стран-гарантов в межсирийском диалоге, и потому данная проблема не вызывает серьезных опасений и пока отложена на более поздние времена», — подчеркнул политолог.

Дозачистка юго-западной зоны, а также других регионов, где еще сохраняется активность ИГИЛ1 и «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), разрешение разногласий с курдами и обсуждение вопроса интервенции США, в том числе в районе Ат-Танфа, — сейчас намного более приоритетные задачи для официального Дамаска.

«Сначала необходимо окончательно освободить территории арабской республики от остатков непримиримых террористических группировок, прежде всего — от ИГ1 и «Ан-Нусры», которые никак не участвуют в мирном диалоге. Все должно идти постепенно: сейчас внимание сконцентрировано на южном направлении, но скоро очередь дойдет и до турецкой границы», — заключил Дмитрий Солонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.