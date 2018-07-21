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Неудачное решение: Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах
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    Неудачное решение: Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

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    Неудачное решение: Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

    Токио, 21 июля. Москва через диалог с Токио постарается не допускать принятия законодательных решений, способных помешать развитию двусторонних отношений России и Японии. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя принятие парламентом Японии поправок к закону «О северных территориях» (южные Курильские острова).

    «Мы считаем, что это крайне неудачное решение законодательной механики. Оно может иметь и крайне неблагоприятные политические последствия и оказать негативное влияние на переговоры, которые довольно непросто идут в контексте организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», — сказал Косачев, который находится с рабочим визитом в Японии.  

    Он отметил, что внесение поправок в закон, писавшийся в иную эпоху и в иных условиях отношений стран, вызывает озабоченность.

    Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что принятие поправок к закону препятствует дальнейшим переговорам по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. 

    Неудачное решение: Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

    Россия и Япония ведут переговоры по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов по пяти основным направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Совместную работу Москва и Токио рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора.

    Автор: Федор Веснин
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