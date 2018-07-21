Ученые создали пластырь для лечения депрессии

Москва, 21 июля. Специалисты при Стэнфордском университете продемонстрировали напоминающий пластырь датчик, который может молниеносно и безошибочно измерить уровень кортизола — гормона стресса, что в дальнейшем поможет в лечении депрессии.

Эластичное устройство, представляющее собой небольшую емкость с чувствительной к гормону стресса мембраной, приклеивается к коже человека и реагирует на каждое выделение пота. Прибор также является своеобразным сытом, подсоединяемым к чипу.

Все проведенные специалистами тесты показали, что электрохимический пластырь позволяет анализировать уровень кортизола в реальном времени с точностью лабораторных исследований.

Постоянный мониторинг кортизола позволит подбирать терапию для лечения депрессии наиболее эффективно.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что британские ученые создали электронный пластырь, который позволяет измерить уровень глюкозы в крови без уколов.