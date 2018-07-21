В «Аэрофлоте» сообщили, что будет с недоставленным вовремя багажом из «Шереметьево»

Москва, 21 июля. Руководство компании «Аэрофлот» сообщило о проблемах с отправкой багажа пассажиров из московского аэропорта «Шереметьево».

Трудности возникли из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта. В настоящее время сотрудники «Шереметьево» делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Представители перевозчика пообещали, что весь недоставленный вовремя багаж будет досылаться последующими рейсами.

Кроме того, в «Аэрофлоте» пояснили, что следует делать клиентам, оставшимся без чемоданов по прилету в пункт назначения. В этом случае, как уточнили в пресс-службе, необходимо обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму.

«Важно сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки», — отметили представители компании.

Статус розыска багажа можно уточнять на сайте компании. В аэропорту «Шереметьево» заявили, что проблемы со сбоем отправки багажа относятся только к трансферным пассажирам, принесли свои извинения и пообещали сделать все возможное для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа.