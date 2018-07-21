ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес в Интернете

Москва, 21 июля. ЧМ-2108 вызвал рекордный интерес в Интернете. Пользователи на всех цифровых платформах FIFA за время чемпионата мира совершили более 7,5 миллиарда действий, отмечается в пресс-релизе Международной федерации футбола.

Ни один чемпионат мира по футболу ранее не вызывал такого интереса в Сети. Публикации в социальных сетях FIFA вызвали более 580 миллионов взаимодействий пользователей, а число подписчиков превысило 128 миллионов человек.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу завершился финальным матчем сборных Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» 15 июля. Французы во второй раз в истории стали чемпионами мира.

Для сборной России мундиаль стал самым успешным в новейшей истории — подопечные Станислава Черчесова добрались до четвертьфинала турнира, в 1/8 остановив команду Испании, чемпионов мира 2010 года.