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Фигуриста Дениса Тена похоронили в поселке Дружба под Алма-Атой
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    Фигуриста Дениса Тена похоронили в поселке Дружба под Алма-Атой

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    Фигуриста Дениса Тена похоронили в поселке Дружба под Алма-Атой

    Алма-Ата, 21 июля. Фигуриста Дениса Тена похоронили сегодня в поселке Дружба под Алма-Атой. В последний путь провожать спортсмена пришли тысячи людей.

    Церемония прощания проходила в дворце спорта имени Балуана Шалака. По данным местных СМИ, он не смог вместить всех  желающих проститься с Теном.

    Напомним, фигуриста убили два грабителя, пытавшиеся снять зеркала с его машины, он попытался им помешать. В итоге в ходе драки один из злоумышленников несколько раз пырнул спортсмена ножом. Тен экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Всего через несколько часов он скончался от кровопотери.

    Накануне правоохранители задержали и арестовали 24-летнего Нуралы Киясова и 23-летнего Армана Кудайбергенова. Оба сознались в содеянном.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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