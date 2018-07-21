Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной

Москва, 21 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Он заявил о необходимости освобождения задержанной в США гражданки России Марии Бутиной.

По словам представителей российского МИД, министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Бутиной.

«Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения», — отметили в российском ведомстве.

Напомним, что власти США подозревают Марию Бутину в шпионаже. Она отрицает все обвинения. По словам ее адвоката Роберта Дрисколла, у властей США нет никаких доказательств.

«Дело не имеет никакого смысла. Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — заявил он.

Дрискол уточнил, что агенты ФБР длительное время следили за россиянкой и не выявили никакого поведения, которое характеризовало бы ее, как шпиона.