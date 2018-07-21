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Лавров заявил о необходимости освободить задержанную по сфабрикованным обвинениям Бутину
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    Лавров заявил о необходимости освободить задержанную по сфабрикованным обвинениям Бутину

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    Лавров обсудил с Помпео необходимость освобождения Бутиной

    Москва, 21 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Он заявил о необходимости освобождения задержанной в США гражданки России Марии Бутиной.

    По словам представителей российского МИД, министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Бутиной.

    «Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения», — отметили в российском ведомстве.

    Напомним, что власти США подозревают Марию Бутину в шпионаже. Она отрицает все обвинения. По словам ее адвоката Роберта Дрисколла,  у властей США нет никаких доказательств.

    «Дело не имеет никакого смысла. Она не делала ничего, чем занимался бы шпион», — заявил он.

    Дрискол уточнил, что агенты ФБР длительное время следили за россиянкой и не выявили никакого поведения, которое характеризовало бы ее, как шпиона.

    Автор: Денис Коробейников
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