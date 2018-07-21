Военнослужащий погиб в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на Украине

Киев, 21 июля. Военный стал жертвой очередного ДТП с микроавтобусом на Украине, еще один военный пострадал. О дорожных авариях сообщила пресс-служба Нацполиции.

Одно ДТП произошло в городе Ровно, там микроавтобус врезался в припаркованный грузовик. Водитель и пассажир являются военнослужащими, оба в момент происшествия находились в отпуске. Управлявший транспортным средством мужчина погиб на месте ЧП. Пассажир, житель Ровно, получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Другое ДТП произошло на трассе Херсон — Каховка — Геническ в Херсонской области. Там микроавтобус протаранил машину MAN дорожных рабочих. В салоне микроавтобуса находилась компания друзей, ехавших отдыхать в заповедник «Аскания Нова».

По словам пассажиров, водитель сильно устал и поэтому не отреагировал вовремя на предупредительные знаки о проведении ремонтных работ. К счастью, никто не погиб. Водитель и пассажиры получили травмы легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась.