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Практичный шаг: в Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в США
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    Практичный шаг: в Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в США

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    Практичный шаг: в Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в США

    Вашингтон, 21 июля. Приглашение президента РФ Владимира Путина в Вашингтон является практичным и правильным шагом главы США Дональда Трампа. Так считает заместитель главы Пентагона Джон Руд.

    «Обмен мнениями и откровенные дискуссии между нашими лидерами нужны. Я считаю, что это [приглашение нанести визит] вполне нормально и практично», — сказал Руд в эфире CNN.

    Он напомнил, что все предшественники Трампа старались поддерживать контакт Москвы и Вашингтона на высшем уровне. Руд вспомнил и про то, как экс-президент США Джордж Буш-младший принимал российского лидера у себя дома, и о том, как главы РФ и США вместе рыбачили в штате Мэн.

    Отметим, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись в Хельсинки в понедельник. Саммит в Финляндии стал третьей встречей президентов России и США.

    Ранее стало известно, что Трамп пригласил лидера РФ осенью посетить Вашингтон.

    Автор: Федор Веснин
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