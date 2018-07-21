Сирия, 21 июля. Население Африна вышло на митинги против незаконных арестов ССА**. Боевики «Ан-Нусры»*** грабят дома гражданских лиц в Аль-Фуа и Кефрайе в провинции Идлиб. Жители Ракки снова требуют передать город под контроль САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА): проводит незаконные аресты в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; эвакуируется из Даръа на север Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: занимается мародерством в городах Аль-Фуа и Кефрайя к северо-востоку от Идлиба; стягивает силы к линии соприкосновения сил с САА на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (NRVR11) сообщает о том, что жены арестованных боевиками жителей организовали акцию протеста в городе Джандарис, расположенном в северо-западной части Алеппо недалеко от границы с Идлибом. Демонстранты требуют у исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА) освободить невиновных. Радикалы из протурецких отрядов регулярно проводят обыски с целью обнаружения подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG), которые скрываются на территории Африна, однако под арест ССА также нередко попадают и гражданские лица. Напомним, курдские вооруженные формирования заявили о начале террористической деятельности в Африне после потери кантона. При этом YPG не раз сообщали, что продолжат вылазки, несмотря на возможные жертвы со стороны мирных жителей.

Тем временем турецкая компания Turk Telekom открыла свой первый филиал на территории Сирии. Офис организации находится в городе Азаз, передает интернет-портал Euphrates Post. Напомним, турецкие силы укрепили свои позиции в САР после завершения военной операции под названием «Оливковая ветвь», направленной на зачистку территорий на сирийско-турецкой границе от членов курдских террористических группировок РПК и YPG.

Провинция Даръа

Сдав свое оружие и боеприпасы, боевики исламистских формирований, не пожелавшие урегулировать свой правовой статус с властями САР, начали покидать западную часть региона. Как передает в сети Twitter военный источник (UnitedNetworksFSNN), автобусы с боевиками выехали на север Сирийской Арабской Республики (САР).

Между тем части Сирийской арабской армии (САА) обстреливают огневые позиции группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству»1, в бассейне реки Ярмук. По информации Twitter-канала (SyriawatanNews), ракетные удары сил САР пришлись по военным объектам боевиков в районе вершины Телль Джуму. Напомним, ранее в северо-западной части Даръа также провели боевые вылеты ВВС Сирии и ВКС России, нанесшие значительный урон обороне исламистов.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о том, что исламисты из антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» занимаются мародерством в городах Аль-Фуа и Кефрайя, откуда накануне были эвакуированы все мирные жители и бойцы проасадовских формирований. Военный источник в сети Twitter (sayed_ridha) опубликовал фотографии боевиков, вывозящих мебель и предметы интерьера, которые не удалось взять с собой беженцам. Напомним, джихадисты «Ан-Нусры» долгое время держали населенные пункты в осаде, однако при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь мирного соглашения с силами вооруженной оппозиции.

Тем временем Telegram-канал (nors2017) передает, что завтра состоится открытие шоссе Баб Эль-Хава — Идлиб, соединяющего территории Турции с северными районами Идлиба.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Masdar News опубликовало кадры, отснятые накануне в городе Ракка. На видеозаписи мирные жители административного центра говорят о том, в каких условиях они вынуждены существовать на подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) территориях. Население города заявляет, что бывший оплот «Исламского государства» переживает тяжелый гуманитарный кризис. Поскольку курдские радикалы, захватившие Ракку, не могут обеспечить жителей водой и электричеством, люди вынуждены тратить последние деньги не на продукты питания, а на покупку воды. Многие заявили о своем желании вернуть населенный пункт под контроль правительственных сил, которые смогут предоставить все необходимые условия для проживания населения. Также необходимо напомнить, что жители города страдают от постоянных рейдов SDF, проводимых с целью принудительной мобилизации молодых людей.

Провинция Хама

Сообщается, что главари группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 стягивают силы в район населенных пунктов Мурек, Кафр Зета, Аль-Латамина, недалеко от которых отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами антиправительственных формирований. Военный источник в сети Twitter (basimnuami) полагает, что исламисты намереваются в очередной раз предпринять попытку наступления на позиции правительственных подразделений. Это повлечет за собой ответные боевые действия со стороны сил САР. Напомним, боевики и прежде заявляли о намерении начать столкновения на севере Хамы, однако пока стороны ограничиваются взаимными обстрелами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)