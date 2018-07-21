Главные новости 21 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 21 июля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook заявил, что предложенный Россией референдум в Донбассе — это «репетиция развала Украины». Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал эти слова. Распад неизбежен: в Киеве ответили Климкину на слова о «репетиции развала Украины».

Резкое высказывание представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова в адрес постпреда Великобритании Мэттью Райкрофта было «криком отчаяния». Захарова прокомментировала резкое выступление российского дипломата в ООН.

Православные христиане отмечают в субботу праздник в честь одного из самых известных и почитаемых россиянами образов — Казанской иконы Богоматери. Православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «попыткой отрепетировать развал Украины» предложение президента России Владимира Путина провести в Донбассе референдум. Климкин обвинил Москву в «репетиции» развала Украины.

Известный под псевдонимом Мэддисон российский видеоблогер Илья Давыдов занесен в черный список украинского сайта «Миротворец». «Миротворец» занес российского блогера Мэддисона в список врагов Украины.

Корвет Тихоокеанского флота России «Совершенный» успешно отразил атаку с воздуха во время учений в Японской море, сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа. Корвет «Совершенный» успешно отразил атаку с воздуха в Японском море во время учений.

Сирийские правительственные силы продолжили операцию по освобождению юго-запада Сирии от боевиков вооруженной оппозиции. Правительственные силы и боевики вооруженной оппозиции смогли договориться о судьбе двух шиитских городов в провинции Идлиб — Аль-Фуа и Кефрая. Боевики различных группировок сирийской оппозиции противостоят террористам «спящих ячеек» «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Сирия итоги недели 15 – 21 июля: сдача боевиков Эль-Кунейтры, вывоз жителей Аль-Фуа и Кефрайи, саммит Россия – США.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, объяснил, почему прекращает сценическую деятельность. Верка Сердючка объяснила свой уход со сцены.

Отец задержанной накануне в Соединенных Штатах Марии Бутиной рассказал о том, чем занималась в США его дочь. Отец Бутиной рассказал, чем занималась его дочь в США.

В рамках договоренностей с Россией Израиль признает контроль сирийского правительства в южной части Сирии и начнет реализацию соглашения от 1974 года о разъединении. Израиль признает в рамках сделки с Россией контроль Дамаска над югом Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.