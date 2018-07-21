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Летчик-космонавт Романенко возглавил главный штаб «Юнармии»
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    Летчик-космонавт Романенко возглавил главный штаб «Юнармии»

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    Летчик-космонавт Романенко возглавил главный штаб «Юнармии»

    Москва, 21 июля. Главный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» возглавил летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Роман Романенко.

    Избрание состоялось в подмосковном парке «Патриот» на третьем слете организации.

    Первый лидер Юнармии», олимпийский чемпион Дмитрий Труненков продолжит работу в организации в качестве члена главного штаба. Он также возглавит министерство спорта в одном из субъектов Российской Федерации.

    Отметим, что Романенко совершал космические полеты дважды — в 2009 и 2012–2013 годах.

    «Юнармия» создана в январе и зарегистрирована 29 июля 2016 года. Главная заявленная цель движения: всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян в возрасте от восьми лет, агитация за службу в армии и подготовка к службе, изучение истории и военно-исторического наследия.

    Автор: Тимур Румянцев
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