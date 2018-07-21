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Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Ялте взорвали мину времен Великой Отечественной войны. В Сирии эвакуировано более семи тысяч жителей сел Аль-Фуа и Кефрая. Россия поможет организовать чемпионат мира в Катаре в 2022 году.
    18:46 21 Июля 2018
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    В Ялте взорвали мину времен Великой Отечественной войны

    Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Ялте взорвали 240-килограммовую мину времен Великой Отечественной войны, из-за обнаружения которой был закрыт Приморский пляж. Подрыв проводился группой разминирования Черноморского флота ВМФ России. Теперь Приморский пляж вновь открыт для посещения. Напомним, весной минувшего года корабельная мина весом более тонны была обнаружена на побережье Васильевского острова в Петербурге. Для подрыва ее вывозили на полигон.

    В Сирии эвакуировано более семи тысяч жителей сел Аль-Фуа и Кефрая

    Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    После трехлетней блокады боевиков более семи тысяч жителей шиитских сел Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб были вывезены на подконтрольную правительству Сирии территорию. Корреспондент Федерального агентства новостей запечатлел процесс эвакуации граждан, переживших осаду. Боевики заявили о готовности выпустить гражданских в обмен на освобождение полутора тысяч джихадистов, взятых в плен. В противном случае главари террористов угрожали стереть шиитские села с лица земли. Сирийские власти пошли на сделку.

    Владимир Путин прокомментировал возможные изменения в пенсионном законодательстве

    Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Вопрос о повышении пенсионного возраста в России чувствителен, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, если ничего не делать, то спустя несколько лет ситуация будет меняться не в пользу работающего населения, ведь сама проблема возникла не вчера. Президент признался, что ему самому не нравится ни один из вариантов, связанных с повышением пенсионного возраста. И в данном случае одинаково важно учитывать и прогнозы экспертов, и мнение граждан. Российский лидер напомнил, что пока окончательного решения нет, возможная реформа будет обсуждаться до сентября.

    Россия поможет организовать чемпионат мира в Катаре в 2022 году

    Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Москва ведет интенсивную работу по организации чемпионата мира в Катаре. Российские власти окажут поддержку в части строительства и оборудования стадионов. Об этом заявил посол России в Катаре Нурмахмад Холов. По его словам, весь последний год тесно взаимодействовали между собой Олимпийский комитет, Комитет по организации ЧМ-2022, Российский футбольный союз и Министерство спорта. Дипломат отметил, что в перспективе работа усилится, будет точечной и конкретной по всем направлениям, включая участие российских организаций в строительстве и оборудовании стадионов.
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