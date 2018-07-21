Путин о пенсионной реформе: нужно учесть мнение граждан | 21 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Ялте взорвали мину времен Великой Отечественной войны В Ялте взорвали 240-килограммовую мину времен Великой Отечественной войны, из-за обнаружения которой был закрыт Приморский пляж. Подрыв проводился группой разминирования Черноморского флота ВМФ России. Теперь Приморский пляж вновь открыт для посещения. Напомним, весной минувшего года корабельная мина весом более тонны была обнаружена на побережье Васильевского острова в Петербурге. Для подрыва ее вывозили на полигон.

В Сирии эвакуировано более семи тысяч жителей сел Аль-Фуа и Кефрая После трехлетней блокады боевиков более семи тысяч жителей шиитских сел Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб были вывезены на подконтрольную правительству Сирии территорию. Корреспондент Федерального агентства новостей запечатлел процесс эвакуации граждан, переживших осаду. Боевики заявили о готовности выпустить гражданских в обмен на освобождение полутора тысяч джихадистов, взятых в плен. В противном случае главари террористов угрожали стереть шиитские села с лица земли. Сирийские власти пошли на сделку.

Владимир Путин прокомментировал возможные изменения в пенсионном законодательстве Вопрос о повышении пенсионного возраста в России чувствителен, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, если ничего не делать, то спустя несколько лет ситуация будет меняться не в пользу работающего населения, ведь сама проблема возникла не вчера. Президент признался, что ему самому не нравится ни один из вариантов, связанных с повышением пенсионного возраста. И в данном случае одинаково важно учитывать и прогнозы экспертов, и мнение граждан. Российский лидер напомнил, что пока окончательного решения нет, возможная реформа будет обсуждаться до сентября.