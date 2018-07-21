Донбасс сегодня: ВСУ продают оружие ополченцам и националистам, НАТО использует Украину как полигон

Донбасс, 21 июля. ВСУ продают оружие на два фронта. Армию Киева косят инфекции. В Донбассе «найдены» российские мины. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ работают на два фронта

Еще 6 июля в оперативном командовании Донецкой народной республики продемонстрировали трофейные пулеметы Калашникова с табельными номерами из числа оружия, продаваемого украинскими военнослужащими как в республики Донбасса, так и в подразделения националистов «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ).

После демонстрации пулеметов разведка ДНР зафиксировала серьезную «возню» и комплексную проверку складов ракетно-артиллерийских вооружений передовых частей украинской армии на предмет сохранности боеприпасов и вооружений. В ходе проверки штаб силовиков уже выявил недостачу 43 автоматов Калашникова и 18 гранатометов в 24-й механизированной бригаде ВСУ.

В 36-й бригаде морской пехоты ВСУ выявлена недостача более 50 единиц оружия, включая пять крупнокалиберных пулеметов. По этим фактам уже проведена масса задержаний военачальников и заведующих складами РАВ. Задержанные дают признательные показания о каналах сбыта.

На данном этапе, согласно предварительным результатам расследования, установлено, что часть недостающего оружия сбывалась в республики Донбасса, а остальная часть продавалась украинским националистам, которые в преддверии президентских и парламентских выборов на Украине могут явить Киеву «весомые аргументы», доказывая правильность своих позиций.

Армию Украины косят не только ДНР и ЛНР

Плачевная ситуация складывается в передовых подразделениях украинской армии в зоне ответственности армейских корпусов обеих республик. Ранее в ДНР сообщали о проблемах с кишечными заболеваниями в элитной части морпехов в Мариуполе.

Аналогичная ситуация складывается и в ЛНР. Подконтрольный украинской армии поселок Новоайдар принимает в свой военно-медицинский госпиталь десятки украинских солдат. В сообщении разведки Луганской народной республики отмечается, что палаты уже переполнены, поэтому вновь прибывших размещают просто в коридорах, зачастую прямо на полу.

Причина — вспышка острых кишечных инфекций, а также кори. Как сообщили в оперативном командовании ЛНР, высшее командование штаба Операции объединенных сил не располагает приведенными данными, поскольку их умалчивают на местах.

Военные НАТО натаскивают ВСУ на радикалах

Разведчики народной милиции ЛНР в подконтрольном ВСУ Станично-Луганском районе республики выявили хорошо экипированное и оснащенное военное подразделение НАТО. Также в районе Светлодарска выявлены иностранные наемники из стран Прибалтики и Восточной Европы.

Кроме того, установлено, что западные военные натаскивают украинских военнослужащих регулярных сил в реальной боевой обстановке, а в качестве мишеней используются подразделения националистов.

Также в пресс-центре народной милиции ЛНР отметили, что регулярность работы военных инструкторов НАТО на Украине и частота посещений ими военных объектов свидетельствует о том, что западные страны используют Украину как полигон для обкатки новых и перспективных методов ведения боевых действий, а также испытания новых образцов вооружений.

Новые доказательства «поставок российского оружия»

На юге ДНР несколько дней назад в районе подконтрольного украинской армии города Водяное на установленной своими же «побратимами» взрывчатке подорвался украинский боец.

В пятницу на брифинге в Минобороны Украины спикер Дмитрий Гуцуляк заявил, что рядом с местом подрыва обнаружены несколько десятков противопехотных мин ПМН-2 российского производства. Свои утверждения украинский спикер построил на международной конвенции, согласно которой якобы в 1999 году все мины данного типа были уничтожены Украиной и не состоят на вооружении ВСУ.

Стоит отметить, что украинские военные в последние три года стабильно раз в полгода находят мины этого типа на своих подконтрольных территориях и отчитываются о поставках российских вооружений. И это при том, что линия фронта не меняется фактически с момента подписания Минска-2 в феврале 2015 года.

Отметим, что нет никаких гарантий, что мины действительно были уничтожены ВСУ в 1999 году, кроме слов официального Киева, который, кстати, и о танках Т-72 заявлял, что их нет на вооружении украинской армии, но на поверку оказалось, что практически все механизированные бригады ВСУ укомплектованы различными модификациями Т-72.

1 Организация запрещена на территории РФ.