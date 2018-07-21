«Если вы не выйдете к нам, мы придем к вам домой»: в Киеве протестуют против газовых схем олигарха Фирташа

Украинская Демократическая партия «Орда» собрала митинг под зданием Национальной комиссии, отвечающей за государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Активисты потребовали от главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко дать комментарии по газовым проектам Дмитрия Фирташа и пояснить, почему чиновница закрыла комментарии в соцсетях, игнорируя неудобные вопросы горожан.

Как объяснили организаторы, невозможность связаться с чиновниками в социальных сетях стала для них последней каплей.

«Чиновники блокируют нас в социальных сетях — это нормально?! Мы сегодня здесь протестуем, потому что на наши вопросы не отвечают. Выступаем против правок к старому кодексу. Они нарушают закон Украины о газе. Эти правки дискриминируют государственную компанию «Нафтогаз» в пользу частных. Большинство из этих компаний принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу», — говорит член «Орды» Антон Швец.

Он добавил, что по новому законодательству теперь любая частная фирма может получить доступ к «газовой трубе» и зарабатывать на этом.

Высказывать свое возмущение и требовать ответов активисты решили с помощью наклеек «Фирташ геть!» и волынки. За нее отвечала музыкант Вера, отыгрывавшая мелодии по команде организаторов. В помощь ей привлекли партийцев. Они громко скандировали лозунги и размахивали у дверей НКРЭКУ «оружием викингов», одолженным у ролевиков.

По задумке «Орды», глава госучреждения, услышав крики и звуки волынки под своим окном, как минимум выйдет из здания. Этого не произошло. На удивление партийцев, прибыв на место и разложив свои флаги они увидели, что возле НКРЭКУ уже идет митинг — около 50 человек пенсионного возраста с нарисованными плакатами негативно высказывались в адрес главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Мы убеждены, что все эти дедушки и бабушки проплачены Фирташем. Он их сюда пригнал специально под нашу акцию», — высказался член «Орды» Юрий Гудименко.

Сами пенсионеры не смогли внятно объяснить, против чего они протестуют. Выступающие с плакатом «Не дадим «Нафтогазу» красть газ себе на премии» заявили кореспонденту ФАН, что на сегодня уже много раздали интервью и говорить отказываются.

Пенсионер Владислав сообщил, что выступает против роста тарифов ЖКХ.

«Я вообще против коррупции и роста цен. Думаю, пора ввести ситуацию как в Южной Корее. Только без крови. Тогда будет порядок у нас», — объявил украинский пенсионер.

Тем временем большая часть пенсионеров, поняв, что у Фирташа митинг не такой активный, как у «викингов», решилась перейти на другую сторону. И вот уже одна из пенсионерок, размахивая импровизированным «топором», одолженным у партийцев, идет на штурм НКРЭКУ.

«Пригласите нам главного! Мы требуем прекратить мошеннические схемы!» — кричала пенсионерка удивленным охранникам, размахивая «топором».

Те ответили ей, что Кривенко лично скорее всего не выйдет, но она всех видит и слышит через видеокамеры, установленные в здании. Активисты, услышав эту информацию, решили сыграть на волынке внутри НКРЭКУ.

«Я так понимаю, что Оксана Кривенко нас слышит, но выходить к нам отказывается. Хорошо — но помните, если вы не выйдете к нам, мы придем к вам домой. И давайте обойдемся без чая», — пошутил Гудименко.

Шутка была воспринята на отлично — и вот уже пенсионеры отложили свои плакаты и вместе с «викингами» кричат «Фирташ геть!».

На протяжении часа «Орда» и пенсионеры пытались привлечь внимание главы НКРЭКУ. Чиновница из здания не вышла. Пенсионеры отдали свои плакаты «Орде». Активисты пообещали повторить марш-бросок — но уже с вувузелами и трембитами.